Rekin ugodzony "mieczem". Naukowcy wiedzą, co się wydarzyło

Chociaż wiadomo było niemal od początku, co zabiło rekina, to naukowcy nie potrafili wyjaśnić, dlaczego doszło do ataku. "Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem test to, że oba gatunki polowały na tę samą ławicę ryb lub kałamarnice", wyjaśnił kierownik najnowszych badań Patrick Jambura, doktorant na Wydziale Paleontologii Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Możliwe jest również, że drapieżniki walczyły o terytorium. Jednak najdziwniejsze, zdaniem badaczy jest to, że w ogóle do ataku doszło. Wyjaśniają, że znane są przypadki, gdy mieczniki atakują inne rekini, jednak zwykle robią to, by się bronić. Zaatakowany rekin należał do mniejszego gatunku i nie stanowił zagrożenia.