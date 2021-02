Rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 poza kolejką? To możliwe za sprawą luki w e-skierowaniach

Szczepienie przeciwko COVID-19 poza kolejnością

Procedura tworzenia e-skierowań działa w prosty sposób. Podczas ich wystawiania system nie weryfikuje wieku osoby, ani zasadności skierowania. Mogą je otrzymać również osoby spoza grupy 1, czyli przykładowo – młoda, zdrowa 20-letnia osoba, jeśli właściwie uzasadni, dlaczego powinna zostać zaszczepiona wcześniej. Prawo do wystawienia takiego skierowania posiadają nawet lekarze, którzy nie mają podpisanej umowy z NFZ.

Furtkę stanowi e-skierowanie

Kolejnym krokiem po otrzymaniu e-skierowania (ważnego przez 90 dni) jest rejestracja na dostępny termin za pośrednictwem infolinii. Osoby przyjmujące zgłoszenia przez telefon nie weryfikują, czy skierowanie zostało wystawione zgodnie z ustaleniami przyjętymi w rozporządzeniu. Jest to praktycznie niemożliwe i nie ma do tego odpowiednich narzędzi. Zwłaszcza jeśli chodzi o sprawdzenie zgodności kryteriów poza wiekowych np. przynależności do określonej grupy zawodowej czy występowania określonych chorób.