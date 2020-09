Redakcja WP Technologie wybrała Technologiczny Samochód Roku. Wybór nie powinien być zaskoczeniem

Dziennikarze WP Autokult co roku wybierają nie tylko najlepszy samochód roku, ale i zdecydowanych liderów w poszczególnych kategoriach . W tegorocznej edycji po raz pierwszy wybierano Technologiczny Samochód Roku, a redakcja WP Technologie również miała swój głos.

Za najbardziej zaawansowany technologicznie (no i oczywiście robiący największe "wow") redakcja WP Technologie uznała Porsche Taycana. Elektryk z Zuffenhausen nie tylko wygląda świetnie, ale i jako pierwszy wprowadził na rynek 800-woltową instalację elektryczną. Regulacja kierunku nawiewów odbywa się przez ekran multimediów, a i sam pasażer ma oddzielny monitor, by np. śledzić trasę.W Taycanie urzekła nas też rekuperacja energii, dzięki której hamulce mają naprawdę mało do roboty.