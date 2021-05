WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

przyszłość dziecka + 3 młodzi ludzieprojekt edukacyjnykoszalin Informacja prasowa Dzisiaj, 19-05-2021 14:29 Informacja prasowa Razem dla lepszej przyszłości mimo pandemii! Pandemia jest ogromnym wyzwaniem dla całego świata, przyszła do nas znienacka i zaskoczyła nas swoją siłą. Jednak nie zatrzymała ona projektów społecznych, takich jak #betterfuture - Grzegorz, Szymon, Aleksandra, Ignacy, Julia i Klaudia - licealiści z II Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie oraz Verrado High School w Buckeye (Arizona, USA) tworzą projekt edukacyjny, skierowany głównie do uczniów szkół podstawowych z Pomorza Zachodniego. zespół #betterfuture: (od lewej) Klaudia Matejek, Grzegorz Duda, Aleksandra Olszewska, Szymon Kobus, Julia Późniak Źródło: Materiały prasowe , Fot: Radosław Koleśnik W ostatnim miesiącu przeprowadzili warsztaty, które dotarły już do ponad 2000 odbiorców. Ósmoklasistom, którzy zresztą niedługo rozpoczną swoje egzaminy, przedstawili zasady rekrutacji oraz ofertę szkół z regionu, a także, korzystając z okazji, że jeden z członków zespołu - Ignacy, mieszka w Stanach Zjednoczonych, porównali edukację amerykańską i polską. Dla młodszych uczniów przygotowali program o środowisku - wypracowali rozwiązania, które możemy wdrożyć już od zaraz, aby jak najszybciej zacząć działać na rzecz lepszego środowiska oraz czystszego powietrza i wody. Oczywiście, w dobie pandemii nie mogło zabraknąć prelekcji o zdrowiu i higienie - dzięki współpracy z Grupą Ratownictwa Medycznego PCK Koszalin, jedna z członkiń grupy przedstawiła słuchaczom zasady udzielania pierwszej pomocy, a licealiści powiedzieli o zasadach bezpieczeństwa związanych z COVID-19 oraz zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej, które pozwolą nam powrócić do zdrowia po długim lockdownie, podczas którego nasza kondycja zarówno psychiczna, jak i fizyczna znacznie ucierpiała. zespół #betterfuture Źródło: Materiały prasowe , Fot: Radosław Koleśnik - Byliśmy zaskoczeni tym, jak ciekawi świata są właśnie ci najmłodsi uczestnicy naszych warsztatów. Często pytali nas o szczepienia, obostrzenia, ale też o sprawdzone sposoby na ochronę środowiska. To pokazało nam, że poszliśmy w dobrym kierunku i taki projekt, faktycznie był potrzebny, a nam udało się osiągnąć zamierzony cel. - mówi Szymon Kobus, zastępca kierownika projektu, uczeń II LO w Koszalinie. Oprócz głównego komponentu jakim są warsztaty, ten międzynarodowy zespół prowadzi kampanię społeczną na przystankach koszalińskiej komunikacji miejskiej, która dociera do ponad 120 000 odbiorców miesięcznie. - Warto też wspomnieć o konkursach, które przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami. Uczą one poprzez zabawę, ale integrują też klasy, bo trzeba zaznaczyć są to konkursy zespołowe. Zadbaliśmy również o atrakcyjne nagrody, zdajemy sobie sprawę, że musimy naszym młodszym koleżankom i kolegom jakoś wynagrodzić ten czas, który dla nas poświęcili. Obecnie trwa zbiórka, a pieniądze które w ten sposób pozyskamy pozwolą na zakup dodatkowych elementów zestawów, które zostaną wręczone uczniom, szczegóły można znaleźć w naszych social mediach" - zaznacza Grzegorz Duda, kierownik projektu. - Jednak nie osiągnęlibyśmy takiego sukcesu, gdyby nie nasi partnerzy, tacy jak Politechnika Koszalińska, Forum Koszalin, Park Wodny Koszalin czy Urząd Miejski w Koszalinie, ale też wiele innych firm i organizacji z naszego regionu. Bardzo ważne są dobre relacje z instytucjami, z którymi współpracujemy. Projekty społeczne uczą nas odpowiedzialności, uczą kontaktu z ludźmi i sprawiają, że mimo naszego młodego wieku, musimy pokazać, że jesteśmy profesjonalni. – wskazuje Klaudia Matejek, odpowiedzialna w #betterfuture za relacje z partnerami. Sami zachęcają swoich rówieśników do wzięcia udziału w „Zwolnionych z Teorii", którzy jak mówią „przygotowują ich na dorosłe życie i pozwalają przełamać lęki społeczne". Jest to olimpiada praktyczna, w ramach której uczniowie sami mogą zorganizować projekt społeczny, a w tym wszystkim pomaga im specjalna platforma, programy partnerskie i oczywiście mentorzy. Najlepsze projekty mogą walczyć o Brązowe, Srebrne i Złote Wilki, a każdy kto ukończy swój projekt zostaje finalistą olimpiady i otrzymuje międzynarodowe certyfikaty. Projekt #betterfuture jest realizowany pod Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii" oraz programów partnerskich stworzonych we współpracy z Allegro, Lidl Polska oraz Fundacją BGK. Więcej informacji nt. działań tych młodych ludzi znajdziecie w mediach społecznościowych projektu: linktr.ee/betterfuture.koszalin oraz na ich stronie internetowej bit.ly/betterfuturekoszalin.