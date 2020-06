Rakiety SpaceX latają z oprogramowaniem, które można znaleźć w telefonach z Androidem

W trakcie Reddit AMA programiści SpaceX zdradzili kilka szczegółów na temat oprogramowania stosowanego przez firmę Elona Muska . Ma ono bardzo ważną rolę, bo to dzięki niemu można kontrolować wszystkie aspekty podróży w kosmos. Przykładowo oprogramowanie pozwala na uruchomienie awaryjnego postępowania w przypadku wybuchu rakiety Falcon.

SpaceX i Chromium

- Podobały nam się wszystkie nowoczesne funkcje, które są dostarczane z gotowymi przeglądarkami - powiedział Hnaide podczas AMA, dodając, że Chromium dał SpaceX dostęp do wielu programistów, którzy już znają się na technologii.

Oznacza to, że aplikacja internetowa napisana w HTML i JavaScript, podobnie jak miliony stron internetowych, pokazuje astronautom to, co muszą zobaczyć. Dodatkowo interpretuje ich kliknięcia w ekran.