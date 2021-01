Rakieta nowej generacji. Media: Pakistan przeprowadził udane testy [Zobacz wideo]

Media w Pakistanie poinformowały o udanym testowym wystrzeleniu rakiety Shaheen III, która jest przedstawiana jako najbardziej rozwinięty i zaawansowany system uderzenia balistycznego opracowywany obecnie przez to państwo. Do próby doszło 20 stycznia 2020 roku .

Lokalne media przypominają, że rakieta trzeciej generacji ma być bronią o największym zasięgu spośród wszystkich dotychczas ujawnionych systemów bojowych tamtejszych sił zbrojnych. "Dawn" dodaje, że ma posiadać ona zdolność przenoszenia ładunków nuklearnych na dystansie do 2 750 km. Oznacza to, że może ona dotrzeć do indyjskich wysp (Andanamy i Nikobary) we wschodniej części Oceanu Indyjskiego.