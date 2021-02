Rakieta na biopaliwo od bluShift. To pierwszy taki start na świecie.

"Kosmiczny Uber" przyszłości

Rakieta nie dotarła w kosmos, ale próba była ważnym krokiem dla firmy, która planuje realizację niestandardowych misji dostosowanych do małych satelitów .

Rakieta napędzana biopaliwem

Stardust 1.0 to mała sondująca rakieta napędzana paliwem pochodzenia biologicznego, która służy jako stanowisko testowe dla przyszłych rakiet bluShift zdolnych do wystrzeliwania niewielkich nanosatelitów. Ma 6 metrów wysokości i może unieść do 8 kilogramów ładunku.