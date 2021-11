QLED Q80A – centrum rozrywki dla całej rodziny

Co więcej, telewizor możemy umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu i nie wpłynie to na jakość brzmienia. Funkcja Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni zadba o optymalizację i wygeneruje dźwięk perfekcyjnie dopasowany do pomieszczenia. Z kolei, jeśli w trakcie oglądania filmu pojawią się niepożądane hałasy, takie jak remont za ścianą czy włączony czajnik elektryczny, nie trzeba już zwiększać głośności, aby wyraźnie usłyszeć dialogi. Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) automatycznie wychwyci zakłócenia i podniesie poziom dźwięku w oglądanym materiale.