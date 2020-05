Pył z sosny czy pył znad Sahary? Tajemniczy żółty proszek, który ostatnio pojawił się w Polsce

Tym razem pył spoczywający na rzeczach pozostawionych na zewnątrz, uciążliwy szczególnie dla właścicieli pojazdów, to nie tzw. pył znad Sahary. Na początku maja rozpoczyna się pylenie sosny, czyli jednego z najpopularniejszych gatunków drzew w naszym kraju.

Żółty pył na przedmiotach

Sosna wydziela bardzo dużą ilość pyłków o żółto-zielonym zabarwieniu. Pył oblepia wszystko, co znajduje się w pobliżu – samochody, balkony, dachy budynków. Można go dostrzec również na powierzchni wody np. w stawie czy kałuży, ale i na liściach innych roślin.

Pył znad Sahary

- Obecnie do Polski nie dociera pył znad Sahary. Taki pył pojawia się w naszym kraju dość rzadko. Jego obecność spowodowana jest napływem zwrotnikowego powietrza z południa, właśnie znad Sahary. W krajach południowej Europy to zjawisko jest bardziej powszechne, a we Włoszech taki wiatr fenowy znad Sahary ma nawet własną nazwę – sirocco – usłyszeliśmy w odpowiedzi.