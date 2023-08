Putin składa ważne deklaracje. Zapowiedział wprowadzenie dziesiątek okrętów wojennych

Dzisiaj Rosja z pewnością realizuje swoje zakrojone na szeroką skalę cele narodowej polityki morskiej i konsekwentnie buduje potęgę swojej Marynarki Wojennej. Tylko w tym roku dołączy do niej 30 okrętów wojennych różnych klas - zaznaczył Władimir Putin, cytowany przez rosyjską, państwową agencję informacyjną TASS.

TASS zaznaczył, że wśród okrętów bojowych, które w tym roku weszły do ​​służby w rosyjskiej marynarce wojennej, jest m.in. korweta "Merkury". Jednostka zbudowana dla Floty Czarnomorskiej w stoczni "Severnaya Verf", została przekazana do użytku w maju 2023 r. Stępkę pod nią położono w 2015 r., a do wodowania "Merkurego" doszło w marcu 2020 r.