Putin mówi o testach broni hipersonicznej. Wspomina o Polsce

Putin mówi o działaniach NATO

We wtorek 30 listopada Putin nawiązał do rozwoju broni hipersonicznej podczas swojego wystąpienia na forum "Rosja wzywa!". – Doszło do tego, że systemy obrony przeciwrakietowej są rozmieszczane w Polsce i Rumunii . A wyrzutnie, które tam są, Mk-41, mogą być również wyposażone w Tomahawki – manewrujące pociski uderzeniowe. A to stwarza zagrożenie dla nas – mówił prezydent Rosji, cytowany przez agencję RIA Novosti.