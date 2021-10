Pumeks pokrył plaże. "Nie da się tu pływać"

Jak pisaliśmy na łamach WP Tech, w wyniku erupcji wulkanu Fukutoku-Okanoba doszło do powstania nowej wyspy o średnicy ok. 1 km. Zdaniem ekspertów jej obecność na oceanie nie jest jednak trwała i niedługo zniknie ona z powodu erozji. Co ciekawe, ten sam wulkan doprowadził niedawno do wypiętrzenia Iwo Jimy, w wyniku czego z wody wyłoniły się fragmenty japońskich statków zatopionych podczas II wojny światowej.