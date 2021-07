Pszczoły będą nam towarzyszyć w podróżach na Marsa? Polscy naukowcy szukają odpowiedzi

Pszczoły polecą z ludźmi na Marsa?

Jak zaznacza AGH, "wpływ przeciążeń na poprawność rozmnażania się królowych pszczół miodnych nie był do tej pory badany, a same eksperymenty na pszczołach w kontekście transportu kosmicznego były wykonane zaledwie kilka razy". Przykładem są badania z lat 80., które wykonała NASA. Ich celem było sprawdzenie zdolności pszczół do budowania plastrów w warunkach mikrograwitacji.