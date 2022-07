Przyszłość zaczyna się dziś - zaufaj systemom informatycznym produkcji Madkom

Systemy Informatyczne to bezkompromisowo przyszłość. Mają one rozwiązywać problemy, skracać czas wykonywania codziennych czynności. Jednym słowem ułatwiać życie użytkownikom. Spersonalizowane, dokładne, profesjonalne. Takie są właśnie nasze produkty, tacy jesteśmy my. Firma MADKOM.

Sukcesywnie, od 23 lat dążymy do tworzenia produktów idealnych. Nieustanne udoskonalamy nasze systemy. Wiemy jak ważna jest jakość i rozwój, dlatego nie pozwalamy sobie stać w miejscu.

Pomysł na stworzenie firmy MADKOM zrodził się ze świadomości potrzeb pracowników organów administracji publicznej. Wiedza, doświadczenie i innowacyjność - te czynniki od początku tworzą wizerunek MADKOM. Nasz Zespół budują wysokiej klasy eksperci, których łączy wspólna pasja do tworzenia systemów informatycznych. To czyni nas liderem.

DNA naszych systemów

Nasze produkty zrzesza wielomodułowy pakiet SIDAS – System Informatyczny dla Administracji Samorządowej, w którym drzemie 10 systemów. Ich potencjał i możliwości są wielkie niczym Warszawski Stadion Narodowy, przekonało się o tym już ponad 75 000 zadowolonych użytkowników.

Przybliżymy najważniejsze systemy, stanowiące serce SIDAS.

Naszym flagowym produktem jest z pewnością znany już szerszej publiczności SIDAS BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej. Zapewnia on internautom stały dostęp do informacji publicznych. Produkt ten oferuje imponujące możliwości, takie jak intuicyjne dodawanie tabel, załączników, plików graficznych czy artykułów. Dzięki rozbudowanym statystkom, nieustannie trzymasz rękę na pulsie i zawsze wiesz, ile osób odwiedziło Twój BIP.

Nieoceniony w codziennej pracy jest również SIDAS EZD. To skrót trzech słów, które połączone w systemie EZD tworzą spójną, wygodną i intuicyjną w obsłudze całość. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, brzmi jak przepis na sukces, prawda?

System powstał po to, by wspierać użytkowników w zakresie procesów skupionych wokół obiegu dokumentów, i obsługi spraw. Zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami oraz elektroniczną archiwizację dokumentów i teczek spraw. Zapewnia również weryfikację podpisów elektronicznych. EZD to gwarancja dużo wyższej produktywności.

Zarządzanie dokumentacją elektroniczną nigdy nie było łatwiejsze. Zainteresowany? Umów się na prezentacje.

Jego młodszym bratem jest SIDAS mikroEZD. System stworzony dla mniejszych jednostek organizacyjnych, do 15-osób. Jest to bardzo elastyczne narzędzie pracy. Szybka i przyjazna obsługa tego systemu, podbija serca użytkowników.

Kolejny produkt uwielbiają zarówno pracownicy urzędów, jak i interesanci. Mowa o Systemie Cyfrowy Urząd w skrócie SIDAS CU. Powstał po to, aby stanie w urzędowych kolejkach, odeszło w niepamięć. Wprowadzenie SIDAS CU, to ogromy krok w kierunku świadczenia usług elektronizacji organów administracji publicznej. Za pośrednictwem tego systemu Interesanci mogą składać, a Urzędy odbierać różnego typu e-usługi. To dopiero postęp technologii, zwłaszcza w czasach pandemicznych -prawda?

Planowanie i realizacja budżetu spędzają Ci sen z powiek? Tutaj z pomocą przychodzi SIDAS Budżet. Jest to system, który po tegorocznych zmianach, stał się jeszcze bardziej intuicyjny. Z nim pieniądze już zawsze będą pod kontrolą, dzięki ewidencji przychodów i rozchodów. Posiada on również rejestr umów i zleceń oraz szereg pomocnych opcji, takich jak słowniki systemowe, czy definiowane przez użytkownika. Warto mu zaufać.

Przetargowe postępowania publiczne, zazwyczaj bywają pracochłonne i stresujące? Aby to zmienić stworzyliśmy SIDAS PZP, czyli Platformę Zamówień Publicznych. Jest to kompleksowy system zajmujący się obsługą zamówień publicznych. SIDAS PZP, to produkt, który oferuje narzędzia służące do przeprowadzania przetargów przez Zamawiających, składania ofert przez Wykonawców, prowadzenia dialogu z Zamawiającym, czy monitorowania przetargów. Jego wielozadaniowe właściwości uwielbiają zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy.

Steve Jobs powiedział kiedyś: ,,Jedyny sposób, na to żeby robić wielką pracę, pokochać ją". MADKOM to zespół ludzi, którzy kochają to co robą i wierzą w produkty, które z pasją tworzą.

Nasze systemy od 23 lat realizują misję ułatwiania ludziom pracy. Obiecujemy, to dopiero początek.

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami, wspólnie wybierzemy system, którego potrzebujesz. Przeprowadzimy Cię przez cały proces wdrożenia i zadbamy o wszystko, abyś był usatysfakcjonowany. Twoje zadowolenie jest dla nas najważniejsze.

Zaufaj profesjonalistom, pomożemy Ci zaoszczędzić Twój czas.