Tak ma wyglądać przyszłość fotowoltaiki. Specjaliści niepotrzebni

ARCA Lite to moc 490 Wp, natomiast ARCA Plus to 980 Wp. Wersja Lite ma generować napięcie w zakresie od 30 do 50 V. Wersja Plus ma operować w zakresie od 60 do 100 V. Algorytmy ładowania zapobiegną głębokiemu rozładowaniu oraz przeładowaniu akumulatorów LiFePO4. Osiągnięcie od 3 do 6 tys. cykli przy 80 proc. głębokości rozładowania ma być możliwe.