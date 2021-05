Przyniosą ogromną ulgę. Masażery zaradzą na ból i stres

Stan spokoju i relaksu to także efekt masażu. Punktowy, rytmiczny ucisk na napięte mięśnie redukuje stres, usprawnia krążenie i przywraca równowagę. Warto połączyć działanie zdrowotne tego masażu z relaksem. W tradycyjnej medycynie wschodniej stan podenerwowania i gorszy nastój mają źródło w braku równowagi w przepływie energii w energetycznych szlakach, zwanych meridianami (w ludzkim organizmie jest ich 12). Nadmiar energii w jednym ze szlaków skutkuje jej brakiem w innym meridianie, co może skutkować szwankującym samopoczuciem. Bez względu na to, czy ten typ medycyny do was przemawia, taki masaż relaksuje, rozluźnia i ma korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie.