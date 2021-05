WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne smartwatch + 13 jaki smartwatch?smartwatch samsunggdzie kupić smartwatchzakupy w siecirtv euro agdxiaomibieganiecrossfitopaski fitnessfitnesskondycja fizycznasportporanne bieganie Modest Wilanowski Wczoraj, 29-05-2021 14:40 Materiał partnera: RTV Euro AGD Przygotowanie do lata - powrót do formy Lato zbliża się wielkimi krokami, słoneczne dni i coraz wyższe temperatury zachęcają do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Wielu z nas po zimowych miesiącach nosi kilka dodatkowych kilogramów i jest spragnionych ruchu – aura pogodowa nie sprzyjała aktywnościom na dworze, a obostrzenia związane z koronawirusem zamknęły także siłownie. Na szczęście ten etap mamy za sobą. Share Powrót do formy Źródło: Pixabay Forma ruchu – czy chcemy poprawić naszą kondycję, czy zgubić dodatkowe centymetry w pasie, czy po prostu chcemy żyć zdrowo i wypełnić zalecenie min. 10 tysięcy kroków dziennie – zależy tylko od nas. Może to być jazda na rowerze, bieganie, nordik walking czy nawet zwyczajne spacery, które przyzwyczają organizm do wysiłku. Co jednak ważne, zwłaszcza po zimowej przerwie, warto zastosować metodę małych kroków i nie forsować się zbytnio na samym początku, by nie nabawić się kontuzji. A by tego uniknąć, konieczne jest dokładne monitorowanie naszego stanu i wkładanego w ćwiczenia wysiłku. Najlepszym sposobem samodzielnej kontroli są urządzenia wearables, wyposażone w czujniki i dedykowane aplikacje. Wearables – czyli zegarki, smartwatche, bandy – to bardzo zróżnicowany segment rynku, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno pod kątem ceny, jak i oczekiwań. Dla wymagających użytkowników z zasobnymi portfelami dostępne są urządzenia o klasycznym kształcie zegarka (jak Galaxy Active Watch) czy eleganckie i zaawansowane urządzenia marki Garmin; z kolei preferującym budżetowe rozwiązania polecane są tańsze opaski, jak Xiaomi Mi Band 6. Xiaomi Mi Band 6 Opaska sportowa z czytelnym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,56 cala i nowoczesnym designem to atrakcyjna cenowo alternatywa dla klasycznych smartwatchy, która wspiera monitorowanie stanu naszego organizmu zarówno podczas treningu, jak i odpoczynku. Ulepszony względem poprzednich generacji wyświetlacz oferuje jakość obrazu porównywalną ze smartfonami. Urządzenie automatycznie wykrywa 6 podstawowych aktywności – jak spacer, bieg w terenie lub na bieżni czy jazdę na rowerze – a ręcznie możemy wybrać jedną z aż 30 aktywności sportowych (wśród nich koszykówka, zumba, pilates czy boks). Czujniki monitorują zarówno pracę serca – alarmując w przypadku skrajnych wartości – jak i saturację, czyli poziom natlenienia krwi (w przypadku niebezpiecznego spadku opaska również alarmuje użytkownika). Czujniki te wykorzystywane są również przy ocenie jakości snu – urządzenie monitoruje oddech, saturację, tętno i fazy snu – w przypadku wykrytych nieprawidłowości podpowiada, jak zmienić nawyki, a w efekcie polepszyć jakość snu. Pojemna bateria 125mAh ładuje się od 0% do 100% w zaledwie 2 godziny i wystarcza na pracę do 14 dni. Treningi czy codzienne aktywności umili nam możliwość sterowania odtwarzaniem muzyki bez konieczności sięgania po smartfona. Samsung Galaxy Watch Active Galaxy Watch Active to dużo więcej niż zwykły wspomagacz treningów – to stylowy i inteligentny asystent, który wspiera użytkownika przez 24 godziny na dobę. Wykonany z wytrzymałych materiałów, smartwatch jest kompaktowy i lekki (korpus waży zaledwie 25 gramów), paski miękkie i elastyczne – wszystko dla podniesienia komfortu zarówno podczas intensywnych treningów, jak i codziennego użytkowania. Smartwatch wyposażono w wewnętrzną pamięć 4GB, wyświetlacz Super AMOLED 1,1” oraz łączność przez Wi-Fi, NFC i Bluetooth 4.2. Współpracuje zarówno z urządzeniami opartymi o iOS, jak i Android, ale w połączeniu ze smartfonami serii Galaxy dostajemy dostęp do dodatkowych funkcji (takich jak bezprzewodowe ładownie smartwatcha po przyłożeniu do tyłu obudowy smartfona Galaxy S10). Bezprzewodowe ładowanie w standardzie WPC klasyczną ładowarką szybko naładuje baterię o pojemności 230 mAh. Galaxy Watch Active wykrywa o monitoruje 7 podstawowych aktywności, a ręcznie ustawić możemy jedne z ponad 40 różnych ćwiczeń. Motywację zapewnia system ustalania i monitorowanie realizacji indywidualnych celów. Zegarek monitoruje również poziom stresu (udzielając porad, jak prawidłowo oddychać, by organizm lepiej się regenerował), sen (podpowiadając, jak poprawić jego jakość) oraz w trybie ciągłym tętno – w przypadku wykrycia nieprawidłowości rytmu serca i podwyższonego pulsu alarmuje noszącego. Po sparowaniu z kompatybilnym smartfonem, Galaxy Watch Active umożliwia także kontrolę telewizora, głośników, robota sprzątającego czy klimatyzatora – urządzeń zgodnych ze SmartThings. Garmin Venu 2 Garmin Venu to idealny towarzysz treningów. Smartwatch łączy w sobie nowoczesny design i wytrzymałość sportowego zegarka. Wyposażony w czytelny wyświetlacz AMOLED 1,3”, współpracuje z urządzeniami opartymi zarówno o Google Android, jak i Apple iOS, łączność przez Wi-Fi oraz Bluetooth, obsługuje płatności bezdotykowe Garmin Pay. Dedykowane oprogramowania pozwala na precyzyjne śledzenie naszych aktywności w 25 różnych dyscyplinach sportowych – od biegania, przez jazdę na rowerze aż po golfa i pływanie (wodoodporność klasy 5ATM). Treningi umila biblioteka muzyki o pojemności 650 utworów. Smartwatch wspomaga dbanie o zdrowie również poza treningami – monitoruje m.in. poziom stresu, nawodnienie czy natlenienie organizmu, a wyniki dostępne są w postaci czytelnych statystyk; monitoruje również sen podpowiadając, jak lepiej się wysypiać i regenerować organizm. Funkcja Health Snapshot pozwala zapisywać najważniejsze parametry i zbierać je w raporty o stanie zdrowia. Wytrzymała bateria pozwala na pracę w trybie zegarka przez aż 11 dni, a szereg funkcji dodatkowych (takich jak kalendarz z opcją powiadomień i przypomnień czy budzik) sprawiają, że Garmin Venu 2 to więcej niż tylko smartwatch do treningów. Garmin Venu 2s Smartwatch Garmin Venu 2s to nieco mniejsza wersja Venu 2 – wyposażony w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,1 cala – jednak równie użyteczna. Współpracuje zarówno z urządzeniami mobilnymi od Apple, jak i opartymi na systemie Android, umożliwia płatności bezdotykowe. Posiada wszystkie podstawowe funkcje większego modelu – od monitorowania 25 rodzajów treningu, przez mierzenie poziomu stresu i energii, bazę muzyczną, informacje o śnie, a na raportach zdrowotnych skończywszy. Solidny ekran z powłoką Gorilla Glass 3 gwarantuje odporność na zarysowania; zegarek nie ucierpi także w kontakcie z wodą – jest wodoodporny (klasa 5ATM). Nieco mniejsze rozmiary odbiły się na baterii – ale trzeba przyznać, że nieznacznie, ponieważ w trybie zegarka urządzenie działa przez 10 dni bez ładowania. Funkcje treningowe, tryby sportowe, licznik kalorii, licznik kroków, żyroskop czy licznik pokonanych pięter czynią z Garmin Venu 2s idealnego towarzysza treningów, a funkcje dodatkowe jak płatności zbliżeniowe Garmin Pay, budzik, powiadomienia i przypomnienia sprawiają, że urządzenie z powodzeniem wspiera nas nie tylko podczas uprawiania sportów. Powrót do formy Warto zadbać o siebie, popracować nad formą (która wspiera także odporność naszych organizmów). Aktywności na świeżym powietrzu, do których coraz mocniej zachęca aura pogodowa, są najlepszym sposobem poprawy kondycji, zdrowia i samopoczucia – a z inteligentnymi smartwatchami i zegarkami sportowymi są nie tylko przyjemne, ale i bezpieczne. Materiał partnera: RTV Euro AGD Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku