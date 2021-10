Przyda się w trasie. Kamera samochodowa na wszelki wypadek

Od wielkości matrycy, a co za tym idzie wielkości pikseli zależy to, jak kamera nagrywa filmy w scenerii nocnej, co ma szczególne znaczenie jesienią i zimą, gdy dzień jest o wiele krótszy. Sprzęt o niewielkiej matrycy i dużej liczbie megapikseli będzie generować nocne szumy i sprawi, że obraz będzie wydawać się bardziej przymglony, a w tle pojawi się charakterystyczna "kaszka". Dodatkowo kamera powinna być odporna na światło latarni i samochodów jadących z naprzeciwka tak, by zapewnić odpowiednią jakość nagrania. Kamera z dobrej jakości matrycą to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które nocą są zmuszone do jazdy słabo oświetlonymi, bocznymi drogami.