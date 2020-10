WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 rejestrator jazdykamera samochodowa Patryk Wieczorek 3 godziny temu Przyda się w trasie. Kamera samochodowa na wszelki wypadek Dużo jeździsz samochodem i myślisz o wideorejestratorze? A może stary model nie sprawdza się tak, jak należy. Zwróć uwagę na nowoczesne modele. Mają do zaoferowania o wiele więcej, a ich cena jest wyjątkowo przystępna. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Nic nie umknie twojej uwadze (Shutterstock) Nie wszystkich przykrych sytuacji na drodze da się uniknąć, a nawet najostrożniejszy kierowca może mieć problemy podczas prostej kolizji. Dlatego przyda ci się dodatkowy dowód w postaci nagrania z kamery. Aby mieć pewność, że urządzenie uchwyci wszystko, postaw na najlepszą jakość. Pamiętaj jednak, że liczba megapikseli nie zawsze przekłada się na jakość obrazu, a pojemność karty pamięci nie zawsze musi być proporcjonalna do czasu, jaki spędzasz za kierownicą. Rozdzielczość Wiele osób decyduje się na zakup kamery samochodowej o wysokiej rozdzielczości, która gwarantuje to, że każdy szczegół istotny dla zdarzenia nie umknie uwadze oglądających. Numer rejestracyjny auta, samochody jadące z naprzeciwka, nieoczekiwane zmiany na drodze – to wszystko będzie można odczytać z nagrania. Dlatego obecnie większość tańszych kamer samochodowych oferuje jakość Full HD, a nawet wyższą. Przykładowo kamera MIO MiVue 798 Dual nagrywa obraz w świetnej rozdzielczości 2560 x 1600. Pamiętaj, że im wyższa rozdzielczość, tym więcej miejsca zajmuje film. Dlatego warto zaopatrzyć się w sprzęt z większą kartą pamięci, jak choćby Mio MiVue 826, który umożliwia rozwinięcie pamięci urządzenia do 256 GB. Wideorejestratory umożliwiają również nagrywanie obrazu w pętli, dzięki czemu po zapełnieniu się karty, najstarsze nagrania będą samoczynnie zastępowane przez nowe. Shutterstock Warto zdecydować się na dodatkowe oko w aucie (Shutterstock) Płynność nagrywania Poza rozdzielczością liczy się również płynność nagrywania. Podczas jazdy samochodem, szczególnie z dużą prędkością, zmiana sytuacji na drodze odbywa się dynamicznie, w ułamku sekundy. Dlatego słabszej jakości kamery o niskiej liczbie klatek na sekundę dają ogólny obraz sytuacji, ale mogą przeoczyć najważniejsze momenty. Dlatego warto zainwestować w kamerkę o płynności na poziomie 60 klatek. Matryca Od wielkości matrycy, a co za tym idzie pikseli zależy to, jak kamera nagrywa filmy w scenerii nocnej, co ma szczególne znaczenie jesienią i zimą, gdy dzień jest o wiele krótszy. Sprzęt o niewielkiej matrycy i dużej liczbie megapikseli będzie generować nocne szumy i sprawi, że obraz będzie wydawać się bardziej przymglony, a w tle pojawi się charakterystyczna "kaszka". Dodatkowo kamera powinna być odporna na światło latarni i samochodów jadących z naprzeciwka tak, by zapewnić odpowiednią jakość nagrania. Kamera z dobrej jakości matrycą to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które nocą są zmuszone do jazdy słabo oświetlonymi, bocznymi drogami. Szerokie kąty widzenia To atrybut równie ważny co jakość nagrywania, choć część kierowców przy zakupie nie zwraca na niego zbytniej uwagi. Nowoczesne kamery umożliwiają nagrywanie obrazu nawet w 150 st. i więcej, co umożliwia dokładne prześledzenie sytuacji na drodze, zwłaszcza jeśli doszło do kolizji z samochodem jadącym z przeciwnego pasa. Kamera o wąskim polu widzenia nie zapewni pełnego obrazu sytuacji, a w związku z tym może być słabym dowodem w przypadku niesłusznego zatrzymania.