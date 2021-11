Przeznaczenie systemu integracyjnego platform e-commerce i znaczenie połączenia go z oprogramowaniem ERP

Czym jest system integracyjny platform e-commerce?

Aby wytłumaczyć, czym jest system integracyjny, posłużymy się przykładem. Baselinker to dzisiaj jeden z najpopularniejszych na rynku tego typu produktów. System Baselinker umożliwia połączenie ze sobą wielu różnych kanałów sprzedaży. Mowa tutaj nie tylko o platformach e-commerce, jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż w kilku własnych sklepach internetowych, ale również o portalach aukcyjnych. Dzisiaj już standardem dla wielu sklepów internetowych jest prowadzenie sprzedaży również poprzez Allegro, eBay, OLX czy inne tego typu strony. Pozwala to w łatwy sposób zwiększyć sprzedaż, a tym samym przychody. Jednak umieszczanie poszczególnych produktów na każdej stronie z osobna to zadanie karkołomne, nawet w przypadku średniej wielkości sklepów. Takie systemy, jak Baselinker, sprawiają, że wystarczy tylko raz przygotować ofertę, a następnie zostanie ona zamieszczona na wszystkich portalach i we wszystkich sklepach. Wystarczy zaledwie kilka kliknięć, a oferty pojawią się wszędzie, gdzie jest to konieczne. Integracja działa również w drugą stroną. Zamówienia z różnych frontów sklepów e-commerce oraz portali akcyjnych trafiają do Baselinkera a stąd bardzo szybko lądują w oprogramowaniu ERP.