Przez koronawirus siedzisz w domu? Te muzea zwiedzisz z własnego pokoju

Wielu z nas na co dzień nie czasu na zwiedzanie muzeów, zwłaszcza tych, które znajdują się w innych miastach lub krajach. Epidemia COVID-19 sprawiła jednak, że wiele osób zostaje w domu - na urlopach lub pracując czy ucząc się zdalnie.

Może to być również doskonała okazja, by zwiedzić polskie lub zagraniczne muzeum. Wybraliśmy kilka ciekawych i dobrze zrealizowanych propozycji z Polski, które zainteresują zarówno starszych, jak i młodszych.

Muzeum Polin

Muzeum Historii Żydów Polskich przygotowało kilka spacerów po wystawach wraz z komentarzem przewodników, podcastów oraz relacji wideo. Dzięki temu osoby pozostające w domu mogą bezpiecznie wziąć udział w najciekawszych wydarzeniach zaplanowanych przez Muzeum Polin, nie wychodząc z domu. Co więcej materiały mają być regularnie uzupełniane.

Wirtualne zwiedzanie Auschwitz-Birkenau

Zespół niemieckich obozów zagłady w Oświęcimiu to nie tylko symbol Zagłady Żydów podczas II wojny światowej. To też jedyny niemiecki obóz koncentracyjny, który został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Bez wychodzenia z domu możemy zapoznać się z tragiczną historią, jakiej świadkiem było to miejsce.