Przetrwa formatowanie dysku. Nowy typ złośliwego oprogramowania

Następnie wieloetapowy łańcuch haków umożliwia wstrzykiwanie złośliwego kodu do innych komponentów rozruchowych podczas uruchamiania systemu w tym do przestrzeni adresowej pamięci jądra Windowsa. Oprogramowanie działające w trybie użytkownika (wstrzyknięte w procesu svchost.exe) próbuje wykonać następny etap ataku, aczkolwiek badacze nie byli w stanie go pozyskać. Wyglądało to, jakby oprogramowanie było jeszcze w fazie testowania.