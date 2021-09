Przerażające lądowanie samolotu szpiegowskiego RC-135. Maszyna wracała właśnie z misji [WIDEO]

Jak donosi serwis The War Zone, zdarzenie miało miejsce 7 września br. Samolot Boeing RC-135U Combat Sent wykonał wyjątkowo trudne lądowanie w stacji RAF (Royal Air Force) Mildenhall w Anglii. Maszyna służąca do rozpoznawania fotograficznego i elektronicznego wracała z misji, podczas której zbierała dane w pobliżu obwodu kaliningradzkiego.