Przepalona żarówka w śmietniku? 5000 złotych kary

Każdy z nas ma obowiązek odpowiednio gospodarować odpadami. Na co dzień sprowadza się to do ich segregacji na poszczególne kategorie - szkło, plastik, papier, odpady biodegradowalne i zmieszane. Są jednak takie produkty, których nie można zakwalifikować do żadnej z tych grup. Są wśród nich źródła światła.