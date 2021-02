Przełom w diagnostyce? PZU Zdrowie sięga po sztuczną inteligencję

Pilotażowy program PZU Zdrowie to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań, które zostało zastosowane komercyjnie. Opiera się ono na algorytmie SI , który z niezwykłą szybkością jest w stanie zdiagnozować stan pacjenta na podstawie badania tomografii komputerowej.

Dzięki temu sztuczna inteligencja jest w stanie znacznie szybciej niż lekarze określić, czy doszło do udaru mózgu. To z kolei pozwoli w zaledwie kilka minut od przeprowadzenia badania, udzielić niezbędnej pomocy pacjentowi.

Algorytm generuje wstępną diagnozę, by szybko zwrócić uwagę lekarzy na zmiany mogące zagrażać życiu pacjenta. Nie zastąpi on jednak lekarzy, do których należy ostateczna decyzja o metodzie leczenia. Jednak skrócenie czasu koniecznego na diagnozę, pozwoli zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich uszkodzeń mózgu, podkreśla PZU Zdrowie.