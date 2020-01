Przełom w budownictwie. Naukowcy opracowali "żywą cegłę". Materiał może się rozmnażać

Naukowcy z Colorado University Boulder połączyli ze sobą piasek, hydrożel i bakterie. Otrzymali w ten sposób materiał budowlany, który żyje i jest zdolny do rozmnażania. Badacze wykazali, że z macierzystej cegły można wyhodować osiem kolejnych w trzech pokoleniach.

Żywa cegła zdolna do rozmnażania

Cyjanobakterie należące do rodzaju Synechococcus, w odpowiednich warunkach pochłaniają dwutlenek węgla, co przyczynia się do ich wzrostu. Wytwarzają przy tym węglan wapnia, który jest jednym ze składników wykorzystywanych przy produkcji betonu i cementu. - Używamy fotosyntetycznych cyjanobakterii do biomineralizacji rusztowania. To coś na kształt materiału typu Frankensteina. Właśnie to staramy się stworzyć - coś, co pozostaje przy życiu - podkreśla Srubar.