Przekładanie wizyt lekarskich z powodu COVID-19 może mieć poważne konsekwencje. Naukowcy alarmują

Pandemia COVID-19 sprawiła, że większość szpitali na całym świecie przeżywa prawdziwe oblężenie. Część osób zakażonych koronawirusem wymaga natychmiastowej hospitalizacji i specjalistycznego leczenia, co przekłada się na dostępność lekarzy, szpitalnych łóżek, a nawet niektórych leków. Ma to również wpływ na odraczanie planowanych wizyt lekarskich.

Odraczanie wizyt lekarskich podczas pandemii

Badania przeprowadzone przez Urban Institute w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2020 roku, wykazały, że pacjenci decydują się m.in. na odraczanie mammografii, wizyt u pediatry, okulisty, dentysty, a także szczepień na grypę, półpasiec czy inne choroby. Zostały zrealizowane wśród osób w wieku poniżej 65. roku życia.

Evelyn Figueroa, lekarz rodzinny i profesor medycyny klinicznej i środowiskowej na Uniwersytecie Illinois w Chicago College of Medicine, w rozmowie z "The Wall Street Journal" zaznaczyła, że roczny brak kontroli nad cukrzycą, ciśnieniem krwi i cholesterolem może mieć poważne konsekwencje. Dodała również, że "to wpływa na oczekiwaną długość życia".