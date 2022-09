Przedpremierowy pokaz Skull and Bones na PGA

Wkrocz do niebezpiecznego świata Skull and Bones™, zainspirowanego Oceanem Indyjskim w czasach złotego wieku piractwa, pokonując przeciwności losu i awansując z wyrzutka na okrytego złą sławą pirata. Buduj różne unikalne statki, aby przetrwać, rozwijać się i rządzić we wciągającym świecie, w którym co sezon pojawiają się nowe wyzwania i ulepszenia.