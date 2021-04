WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Przedmajówkowe okazje. Laptopy do internetowej rozrywki od 400 zł Internet, odrobina komunikacji i multimedia. W tym celu większość użytkowników sięga po mobilne komputery. Jeśli szukasz czegoś budżetowego, zakup zdążysz zrobić jeszcze przed majówką, którą spędzisz po prostu: z ulubionym serialem albo on-line z kimś bliskim, kto jest teraz bardzo daleko. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Niedrogi laptop to nie wstyd - wiele polskich rodzin nie stać na reklamowane sprzęty z wysokiej półki Źródło: Unsplash.com Niedrogi laptop dla ucznia, studenta albo rodziny Nie każdy szuka ultrabooka i nie każdy jest zapalonym gamerem. Szaleństwo w wyścigu o szybsze procesory i większą pamięć jest niewątpliwie dowodem na dynamiczny postęp, a zwiększona moc obliczeniowa i możliwości komputerów niewątpliwie przyczynia się do sprawniejszej pracy, jak i naukowych osiągnięć. Ale nadal szerokie grono szuka czegoś lekkiego, praktycznego i bez zbędnych funkcji, a także odpowiadającego możliwościom finansowym studenta, młodej rodziny z dziećmi w wieku szkolnym czy kogoś, kto dopiero zaczyna na rynku pracy. Niedrogi sprzęt to urządzenia, które są ogólnie dostępne, nietrudno o ich serwis czy naprawę, a także kompatybilne peryferia, a pod kątem parametrów wypadają coraz lepiej. Jedną z chętniej wybieranych marek jest Lenovo, oferująca optymalny sprzęt w przystępnej cenie, popularny i intuicyjny w obsłudze także dla seniorów i młodszych użytkowników. Czy tani komputer będzie "bublem"? Niższy budżet nie musi przekreślać marzeń o trwałym i wydajnym sprzęcie do pracy lub domowego korzystania z sieci. Stereotyp taniej elektroniki to sprzęt nietrwały, wolny, ciężki, podatny na awarie i uniemożliwiający korzystanie z nowszych aplikacji lub gier. Ten stereotyp skutecznie obalają zgrabne, nowoczesne urządzenia. Taki laptop będzie pomocą w nauce, a w wolnej chwili posłuży też rozrywce. Podstawowe parametry (poza ceną) to przede wszystkim pojemność dysków, rodzaj procesora, a czasem także model karty graficznej. Jeśli chcemy wybrać tani laptop, będziemy musieli liczyć się z pewnymi ustępstwami. Przekątna ekranu i jego rozdzielczość może być niższa niż w droższym sprzęcie, ale w wielu przypadkach mniejszy ekran nie będzie przeszkodą. W tańszym sprzęcie krócej też podziała bateria, ale jeśli planujesz korzystać z niego tylko w domu, to również nie będzie to problemem. Możliwe, że będziemy musieli pogodzić się z mniejszą pojemnością dysku, ale w czasach przechowywania danych w chmurze chyba nikomu nie sprawi to kłopotu… Mały, ale i tak robi wrażenie Niewielkie wymiary laptopów i notebooków nie ograniczają już ich wyposażenia. Popularne modele dostaniemy z najnowszymi procesorami Intel Pentium, które zapewniają szybkie działanie i dużą wydajność. Te szybkie i wszechstronne procesory z wbudowanymi zabezpieczeniami umożliwiają pracę, tworzenie różnego rodzaju materiałów i multimediów, a nawet korzystanie z mniej wymagających gier.