Przedłuż sezon rowerowy z trenażerem. Jak wybrać odpowiedni sprzęt?

Trzeci must have to mata. Oczywiście, jeżeli macie trenujecie na betonowej posadzce w garażu, to możecie pominąć ten punkt. Mata zabezpieczy podłogę przed zarysowaniami oraz kroplami potu. Pozwoli także stłumić hałas, dzięki czemu istnieje szansa, że sąsiedzi nie będą dopytywać, dlaczego co drugi dzień używacie "głośnego odkurzacza". Skoro wspomnieliśmy o pocie, to przyda się również ochraniacz roweru, który wyłapie pot i sprawi, że jego krople nie dostaną się do sterów lub łożysk przedniej piasty.