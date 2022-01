Przeciwpancerne wyrzutnie NLAW. Ukraina miała otrzymać je od Londynu

Wielka Brytania dostarcza sprzęt i żołnierzy

Brytyjskie media podają, że na Ukrainę wysłano nawet 2 tys. ręcznych wyrzutni pocisków przeciwpancernych. W tym tygodniu poleciało do tego kraju ok. 30 brytyjskich żołnierzy, którzy mają przeszkolić tamtejsze siły z obsługi przekazanej broni. Dziennik The Times informuje ponadto, że Londyn rozważa wysłanie kilkuset dodatkowych żołnierzy do państw ze wschodniej flanki NATO. Mowa o Litwie, Łotwie, Polsce i Estonii.