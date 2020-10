Przebudzenie mocy w Disneyu. Firma idzie w streaming

Brzmi to trochę jak odkrycie koła na nowo, patrząc na to, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zaczęła się pod koniec 2019 roku, a wraz z jej rozwojem i rosnącą ilością osób na kwarantannie, takie serwisy jak Netflix (obecnie ok. 193 milionów użytkowników) czy HBO GO zaczęły notować skoki zarobków. Bo przecież kto gdzieś wyjdzie, jeśli będzie miał za to zapłacić sporą karę?