Projekt społeczny - ,,Piekło Internetu"

Przez to, że temat jest tak uniwersalny, to z gry, oprócz dzieci i młodzieży, będą mogli korzystać także dorośli. Są w niej bohaterowie oraz antagoniści. Każdy z antagonistów przedstawia inny rodzaj cyberprzemocy, natomiast dla bohaterów stworzyliśmy mini fabuły, które opisują ich zetknięcie z przemocą wirtualną. Gra ma formę wyścigu po dwóch warstwach. Poprzez zebranie odpowiedniej ilości punktów, gracz ma możliwość przedostania się do kolejnej warstwy. Ten, kto pierwszy dotrze do środka, zdobędzie odpowiednią ilość punktów, aby pokonać głównego oponenta i odpowie poprawnie na jedno z jedenastu pytań (potrzebną wiedzę zdobywa się podczas rozgrywki), wygrywa. Wszystkie prace nad grą zostały zakończone i dzięki zebraniu odpowiedniej ilości środków, nasza gra jest już produkowana. Egzemplarze naszej gry zamierzamy wysyłać do domów dziecka, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz szkół w całej Polsce.