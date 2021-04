WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

huawei + 1 laptop Sławomir Serafin Dzisiaj, 08-04-2021 16:52 Materiał powstał przy współpracy z Huawei Profesjonalna mobilność dla wymagających – poznaj nowego Huawei MateBook D 16 Specjaliści potrzebują do pracy komputera o odpowiednich parametrach. Wśród nich jedną z najważniejszych cech jest mobilność, która umożliwia bezproblemowe korzystanie z niezbędnego narzędzia nie tylko do pracy zdalnej, ale w każdym miejscu i sytuacji. Dziś i przez długie lata. Huawei MateBook D 16 Źródło: materiały partnera Laptop dla zawodowca Fotograf, grafik, architekt, copywriter, dziennikarz, przedsiębiorca czy też prawnik a nawet lekarz potrzebują komputera, który mogą zabrać ze sobą wszędzie. To ich główne narzędzie pracy i nie można go zostawić w biurze albo na spotkaniu z klientem ograniczać się tylko do tego, co oferuje smartfon. Specjalista jest użytkownikiem wymagającym. Jego komputer nie służy tylko do przeszukiwania zasobów internetu i oddawaniu się rozrywce. Musi obsługiwać zaawansowane, profesjonalne oprogramowanie, od narzędzi do obróbki zdjęć czy edycji wideo aż do aplikacji do zarządzania sieciami, magazynami czy sprzedażą. Do tego robić to szybko nawet gdy jednocześnie mamy uruchomionych kilka różnych programów. I przy tym powinien być lekki i poręczny. To spore wymagania, które nie są niemożliwe do spełnienia. materiały partnera Huawei MateBook D 16 Źródło: materiały partnera Szesnaście cali mobilności Zajmujemy się obróbką materiałów graficznych. Pracujemy w poligrafii, robimy zdjęcia, może projektujemy budynki albo złożone maszyny. Nasz komputer musi mieć przede wszystkim bardzo szybki procesor, równie szybki dysk i dużo pamięci operacyjnej. Wymaga tego profesjonalne oprogramowanie. Warto przyjrzeć się nowemu laptopowi na rynku- Huawei MateBook D 16 z mocnym sześciordzeniowym procesorem AMD Ryzen 5, 16 GB bardzo wydajnej pamięci RAM oraz ekspresowym dyskiem SSD w nowym standardzie NVMe poradzi sobie z tym bez problemu. Ale to nie wszystko. Przy edycji zdjęć czy pracy na skomplikowanych schematach potrzebny nam jest również dobry wyświetlacz. 16,1 cala ekranu MateBook D 16 to większy obszar roboczy niż ten, który oferują standardowe laptopy ale przy tych samych rozmiarach urządzenia. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym, ultracienkim ramkom. I na dodatek laptop Huawei ma stuprocentowe pokrycie palety barw sRGB, co jest szczególnie ważne przy obróbce materiałów wizualnych. Odwzorowanie rzeczywistych kolorów na ekranie jest dla wielu specjalistów absolutnym wymogiem. Ultrakomunikacja A może jesteśmy dziennikarzem, copywriterem czy freelancerem? I od naszego narzędzia pracy wymagamy nie tylko wygodnej klawiatury wyspowej z podświetleniem. Potrzebna nam jest również jego wszechstronna łączność. Porty USB-A, szybkie USB-C oraz HDMI zapewniają możliwość fizycznego połączenia z różnimy urządzeniami. A Wi-Fi najnowszej 6. generacji pozwala szybko ściągać i przesyłać duże pliki. Przyda się też na pewno innowacyjna opcja Huawei Share. Dzięki chipowi NFC Matebook może szybko i bezpośrednio łączyć się z naszym smartfonem i pracować równolegle z nim. Przesyłanie plików z jednego urządzenia na drugie nigdy nie było takie łatwe i szybkie, jak teraz dzięki temu przyszłościowemu rozwiązaniu. Wygląd ma znaczenie Laptop prawnika, lekarza czy biznesmena powinien być gustowny i estetyczny. Partner, klient czy pacjent może unieść brew, jeśli pojawimy się na spotkaniu z gamingowym sprzętem o agresywnej stylistyce i z czerwonymi diodami. Potrzebujemy czegoś bardziej wyważonego, najlepiej w klasycznym wzornictwie. MateBook D 16 ze swoją całkowicie aluminiową obudową bez ekstrawaganckich dodatków symbolizuje rzeczowość i profesjonalizm. A do tego jest lekki. Waży mniej niż dwa kilogramy. Można nawet nie zauważyć, że się go ze sobą ma. I nie będzie przeszkadzał w czasie spotkania hałasem swoich wentylatorów. Jego nowoczesne układy są bardzo wydajne, ale jednocześnie z niskim poborem mocy a do tego zaawansowane, ultracienkie łopatki wirników pracują w całkowitej ciszy. materiały partnera Huawei MateBook D 16 Źródło: materiały partnera Kwestie kluczowe Bez różnicy jakim zawodem się paramy, od laptopa na wyjeździe wymagamy z całą pewnością tego, by po prostu działał. Cały czas. MateBook D 16 bez problemu wytrzymuje ponad osiem godzin aktywności korzystając z samej baterii. W razie potrzeby można ją naładować ekspresowo dzięki mocnemu zasilaczowi, który w kilkanaście minut zapewni więcej niż godzinę dalszego. MateBook D 16 wykorzystuje w tym celu lekką i wygodną uniwersalną ładowarkę USB-C, którą można użyć również do smartfonu lub innych urządzeń. I nie musimy już nosić ze sobą zasilacza-cegły ze sztywnymi kablami, który może ważyć więcej niż sam laptop. Ostatnią cechą istotną i dla profesjonalistów, i dla każdego innego użytkownika, jest oczywiście cena. Huawei MateBook D 16 kosztuje tyle, co zwykły laptop biurowy czy domowy. 3999 zł za wydajne, wygodne i cechujące się dużą mobilnością narzędzie pracy to bardzo atrakcyjna propozycja. W rekomendowanej cenie można je nabyć w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl Materiał powstał przy współpracy z Huawei