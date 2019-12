Prezenty na święta mogą się spóźnić. Eksperci mówią o pobitych rekordach

Spóźnialskich czekają dni pełne stresu. Świąteczne przesyłki mogą nie dotrzeć na czas, jeżeli ktoś zbyt długo zwlekał z zamówieniem. Eksperci mówią o olbrzymim zainteresowaniu.



Na szczęście kurierom - a raczej klientom czekającym na przesyłki - sprzyja pogoda. Ten tydzień jest wyjątkowo ciepły, nie ma opadów śniegu czy mrozu. Sytuację ratuje też kalendarz. Wigilia jest dopiero we wtorek, a więc teoretycznie kurierzy mają jeszcze tydzień na dostarczenie paczek. Nawet zamówienie złożone w piątek ma szansę na to, by znaleźć się pod choinką.

Wcześniej również firma inPost zadeklarowała, że jeżeli kupimy coś w sieci do piątku 20 grudnia, a sklep dostarczy tę przesyłkę do sieci nie później niż do godziny 18:00 tego dnia, to paczka zostanie dostarczona przed wigilią do wybranego paczkomatu.