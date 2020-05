Prezenty na dzień matki - sprawdzone pomysły, które przypadną jej do gustu!

Dzień mamy to dobra okazja, by wyrazić swojej rodzicielce wdzięczność za wszystkie trudy macierzyństwa i wysiłek włożony w nasze wychowanie. Zanim przystąpimy do wyboru prezentu na dzień matki, warto wziąć pod uwagę kilka kryteriów i zadać sobie pytanie, czy dany upominek przypadnie jej do gustu.

Artykuł sponsorowany

Czym zatem kierować się przy wyborze prezentu na dzień matki? Czy postawić na praktyczność i funkcjonalizm, czy lepiej skupić się wyłącznie na aspekcie estetycznym? Przychodzimy z pomocą!

Czym kierować się przy wyborze prezentu dla mamy?

Wybór odpowiedniego prezentu na dzień matki to nie lada wyzwanie – zazwyczaj sami sobie stawiamy wysoko poprzeczkę, chcąc idealnie trafić w gust i potrzeby swojej rodzicielki. Zwykle do wyboru mamy dwa podstawowe typy prezentów: funkcjonalny i estetyczny. Pierwszym z nich mogą być np. urządzenia do codziennego użytku, a drugim bukiet pięknych kwiatów. Świetnym rozwiązaniem jest podarowanie swojej mamie dwóch prezentów: praktycznego urządzenia i bukietu kwiatów. Skoro aspekt estetyczny mamy z głowy, to teraz musimy zastanowić się nad tym, jaki praktyczny prezent na dzień mamy będzie odpowiedni, by wyrazić swoją miłość i wdzięczność. Przygotowaliśmy pięć uniwersalnych propozycji praktycznych i funkcjonalnych prezentów na dzień matki.

Depilator świetlny Philips Lumea

To urządzenie to prawdziwy klasyk, jeden z najlepszych depilatorów świetlnych na rynku, który króluje w niemal każdym rankingu. Dzięki niemu skóra pozostaje gładka przez 3. miesiące. Depilator świetlny Philips Lumea to urządzenie, które z łatwością dostosowuje się do różnych typów skóry i włosów – z tego powodu nie musimy się martwić, że jeśli kupimy go jako prezent na dzień matki, to nie będzie on dla niej odpowiedni. Największą zaletą tego urządzenia jest możliwość wymieniania nakładek w zależności od depilowanego obszaru ciała. Zalecamy wybór edycji z podróżnym trymerem do usuwania pojedynczych włosków.

Prostownica BaByliss

To urządzenie to strzał w dziesiątkę, jeśli wiemy, że nasza rodzicielka chętnie układa włosy za pomocą prostownicy. Prostownica BaByliss ST387E to profesjonalny sprzęt, który cieszy się dużą popularnością nawet wśród profesjonalnych fryzjerów. Dlaczego warto wybrać to urządzenie na prezent na dzień mamy? Przede wszystkim za jego liczne zalety. Prostownica BaByliss ma płytki o ceramicznej powłoce, funkcję jonizacji i regulacji temperatury. Oprócz tego obsługuje technologie Wet&Dry, dzięki czemu włosy można stylizować zarówno na mokro, jak i na sucho, co dla większości pracujących mam będzie stanowiło spore udogodnienie.

Wyciskarka wolnoobrotowa Gotze & Jensen

To świetny prezent na dzień mamy wówczas, gdy nasza rodzicielka lubi spędzać czas w kuchni, a zarazem dba o swoje zdrowie. Wyciskarka wolnoobrotowa Gotze & Jensen to również świetne rozwiązanie dla mam, które dopiero zaczynają przygodę z odchudzaniem. Urządzenie to pozwala przygotować smaczne i zdrowe soki ze świeżych warzyw i owoców, które stanowią prawdziwą bombę witaminową. Jeśli szukamy wyciskarki z dobrym stosunkiem ceny do jakości, to nasza propozycja to prawdziwy strzał w dziesiątkę!

Smartfon Samsung Galaxy A20e

Większość mam niezbyt przywiązuje uwagę do modelu swojego telefonu. Dlatego też, jeśli widzimy, że smartfon naszej rodzicielki jest już wysłużony, to dzień matki jest dobrą okazją do tego, by podarować jej nowy telefon. Smartfon Samsung Galaxy A20e w atrakcyjnym – koralowym – kolorze to intuicyjne urządzenie o eleganckim designie, które wyposażone jest w dwa aparaty, funkcję szybkiego ładowania i niezwykły wyświetlacz. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest opcja dual sim – dzięki, której nasza mama będzie mogła używać tego smartfonu zarówno do celów prywatnych, jak i zawodowych.

Smartband Samsung Galaxy Fit-e

To kolejna propozycja prezentu na dzień matki, który świetnie sprawdzi się dla aktywnych kobiet, które przywiązują dużą uwagę do swojego zdrowia. Smartband Samsung Galaxy Fit-e może być również świetnym motywatorem dla mam, które mają problem z regularną aktywnością fizyczną. Urządzenie to pozwala nie tylko śledzić trening, ale również mierzyć puls i monitorować jakość snu. Smartband Samsung Galaxy sprawdzi się na treningach na świeżym powietrzu, na siłowni, a nawet na basenie.