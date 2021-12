Prezenty dla seniora na Boże Narodzenie. Funkcjonalność i prostota

Czytanie książek to świetna forma spędzania wolnego czasu i nie trzeba o tym nikogo specjalnie przekonywać. Z wiekiem jednak wzrok pogarsza się, więc trudniej jest czytać drobny druk, zwłaszcza w kiepskich warunkach oświetleniowych. Tu do gry wkracza czytnik e-booków, który pozwoli seniorowi cieszyć się ulubionymi lekturami, nie męcząc oczu. Urządzenia posiadają neutralne podświetlenie, a także możliwość powiększenia, dzięki czemu treść będzie wyraźnie widoczna. Oczywiście zakup ten będzie wymagał od was dodatkowego zaangażowania przy instruktażu z obsługi oraz wgrywaniu książek do pamięci urządzenia. O wiele łatwiej będzie, jeśli osoba obdarowana ma już doświadczenie w kontakcie z nowymi technologiami, o co jest teraz coraz łatwiej.