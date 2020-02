Prezent na walentynki dla niej i dla niego

Walentynki to wyjątkowy dzień, który wiele par celebruje poprzez wręczanie sobie upominków. Wybór odpowiedniego prezentu na walentynki dla niektórych jest sporym wyzwaniem, a wiele zakochanych traktuje to, jako sprawdzian znajomości i umiejętności słuchania tego, co mówi druga połowa. Dobry prezent na walentynki dla niej i dla niego powinien być przede wszystkim spersonalizowany. Sprawdź nasze najlepsze propozycje prezentów walentynkowych!

Praktyczny prezent walentynkowy

Prezent z okazji dnia zakochanych nie zawsze musi być romantyczny – ważne, by odzwierciedlał to, jak dobrze znamy swoją drugą połowę. Obecnie dużą popularnością cieszą się prezenty praktyczne, które powoli zaczynają wypierać tak sztampowe upominki jak kwiaty, czekoladki czy nowa para skarpetek. Ciekawym pomysłem jest zakup gadżetu elektronicznego np. depilatora dla niej i smartwatcha dla niego. Tego typu urządzenia dostępne są od ręki – zarówno w sklepach internetowych, jak i ich stacjonarnych odpowiednikach. Przykładowo Media Expert zachęca do zakupu swą bogatą i różnorodną ofertą, w której każdy znajdzie odpowiedni prezent dla swojej drugiej połowy.

Najlepsze pomysły na prezent na walentynki

Słuchawki Bluetooth JBL

To bardzo dobry i praktyczny pomysł na prezent, który przypadnie do gustu wszystkim – zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Trudno znaleźć osobę, która nie słucha muzyki czy ulubionych podcastów i nie ucieszyłaby się z pary nowych słuchawek, oferujących jakość dźwięku na bardzo wysokim poziomie. Do tej grupy produktów zaliczają się Słuchawki nauszne JBL TUNE 500BT, które dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych: białym, różowym, niebieskim i czarnym. Oprócz dobrej jakości dźwięku ten model słuchawek Bluetooth cechuje się stosunkowo długim czasem działania na jednym ładowaniu (nawet do 16 h). Nie bez znaczenia przy tym jest to, że są one wygodne w użytkowaniu, a to dzięki zastosowanym miękkim poduszkom.

Nowoczesny smartwatch

Świetną propozycją także jest smartwatch, który szczególnie dobrze sprawdzi się w roli prezentu walentynkowego dla osób aktywnych fizycznie bez względu na płeć. Jednym z tego typu urządzeń jest Smartwatch TFO Forever ForeVive SB, który charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Jedną z jego licznych zalet jest stylowy i elegancki design, który sprawia, że urządzenie to sprawdza się w różnych sytuacjach – można go nosić zarówno do sportowego, jak i casualowego stroju. Wyżej wymieniony smartwatch ma precyzyjny czujnik liczby kroków, licznik spalonych kalorii, pulsometr i możliwość ustawiania celów dziennych. Godny polecenia jest również smartwatch Huawei GT classic. Tego typu urządzenie to idealny prezent na walentynki nie tylko dla osób aktywnych fizycznie, ale także tych, które chciałby zacząć ćwiczyć, ale brakuje im motywacji.