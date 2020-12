WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne smartfon + 2 słuchawki bezprzewodowesmartwatch Patryk Wieczorek 3 godziny temu Partnerem treści jest Huawei Prezent dla miłośników smartfonów. Praktyczne dodatki, które zabierzesz wszędzie Z roku na rok zwiększa się popularność akcesoriów. Coraz więcej osób nosi przy sobie nowoczesne smartfony, może więc dobrym pomysłem na prezent będzie praktyczny i przystępny cenowo dodatek poszerzający możliwości smartfona? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Postaw na prezenty, które z pewnością ucieszą wszystkich domowników (Huawei) Postaw na sprzęt, który będzie uniezależniony od ładowarki. Wybierając produkty dobrej jakości możesz liczyć na to, że urządzenie będzie wyposażone w dobrej jakości akumulator, który wystarczy na wiele dni użytkowania. Nowy wymiar słuchawek Stare słuchawki na kablu niedługo odejdą w niepamięć, teraz warto postawić na modele bezprzewodowe. Mogą zaskoczyć cię zarówno wytrzymałością pracy na baterii, jak i jakością dźwięku oraz rozmów. Jeśli szukasz dobrych słuchawek z aktywną redukcją hałasu, postaw na model Huawei FreeBuds Pro. Doskonale sprawdzą się u osób, które podczas pracy potrzebują absolutnego skupienia w towarzystwie delikatnej, kojącej muzyki. Słuchawki wyposażono dodatkowo w mikrofony wyłapujące wszelkie szumy z otoczenia i przetworniki, których zadaniem jest redukcja zakłóceń podczas rozmowy tak, by głos brzmiał dobrze i wyraźnie nawet w bardzo zatłoczonym miejscu. Jeśli więc potrzebujesz prezentu dla kogoś, kto musi być w stałym kontakcie telefonicznym, takie rozwiązanie będzie bardzo praktyczne. Nieco tańszą alternatywą będzie model Huawei FreeBuds 3i czyli niepozorne słuchawki, które zapewnią ci do 14,5 godziny czasu pracy na baterii. Słuchawki te, podobnie jak powyższy model, obsługują opcję sterowania dotykiem. Dłuższe pojedyncze kliknięcie włącza lub wyłącza tryb aktywnej redukcji szumów, a podwójne dotknięcie oznacza włączenie bądź wyłączenie muzyki, a także odebranie bądź zakończenie połączenia. Możesz więc prowadzić rozmowę bez konieczności sięgania po smartfona. Obsługuje smartfona nadgarstkiem Jeśli mowa o używaniu smartfona bez wyciągania go z kieszeni, to idealnym urządzeniem, które sprawdzi się do tego celu będzie praktyczny smartwatch. Nowoczesny model Huawei Watch GT 2 to doskonałe rozwiązanie dla osób, którym zdarza się zapomnieć o ładowarce. Wydajna bateria starczy nawet na dwa tygodnie używania, w czym pomaga doskonałej jakości ekran AMOLED zapewniający najlepszą możliwą głębię czerni. Huawei W sieci znajdziesz oferty z różnych półek cenowych (Huawei) Zegarek łączy w sobie nowoczesne funkcje, klasyczny design i niespotykaną wytrzymałość. Wybierając klasyczną tarczę analogową możesz sparować go z bardziej oficjalnym strojem, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by zmienić go w zegarek typowo sportowy. Podczas ćwiczeń pomogą zarówno zróżnicowane plany treningowe, jak i precyzyjny moduł GPS, który dokładnie prześledzi wykonywaną trasę. Huawei Watch GT 2 jest również wodoodporny, możesz więc używać go nawet podczas pływania. Bardziej przystępną cenowo opcją jest Huawei Watch Fit, czyli wyjątkowy i ultralekki smartwatch z wodoodporną kopertą o wadze zaledwie 21 gramów. To w połączeniu ze zróżnicowanymi trybami treningowymi pozwoli ci komfortowo ćwiczyć w każdych warunkach. Dodatkowe aplikacje takie jak szczegółowy monitor snu czy poziomu stresu pozwolą ci zadbać nie tylko o komfort fizyczny, ale również psychiczny. Jeśli szukasz urządzenia, które pozwoli bliskiej osobie monitorować stan swojego zdrowia, być może dobrym rozwiązaniem będzie zakup opaski monitorującej tętno, a także jakość twojego wypoczynku? Funkcja Huawei TruSeen obecna w Huawei Band 4E pozwala na monitorowanie poszczególnych faz snu, ich długości i jakości poprzez śledzenie ruchów nadgarstka podczas odpoczynku. Zapoznanie się z dokładnymi statystykami podpowie ci, co warto poprawić i sprawi, że wypoczynek będzie bardziej regenerujący. Praktyczne gadżety, które wspomogą twojego smartfona w codziennych czynnościach to stosunkowo niewielki koszt, a podczas przedświątecznej gorączki ich cena jeszcze maleje. Warto skorzystać z darmowej dostawy i sprawić sobie lub bliskim wartościowy, a przy tym praktyczny prezent. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Partnerem treści jest Huawei Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze