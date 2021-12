Prezent dla kierowcy na Boże Narodzenie. Praktyczne pomysły

Pomimo że obecnie nawet budżetowe samochody są wyposażone w systemy infotainment oraz nawigacje, to czasami nie mają one opcji aktualizacji albo wymagają połączenia z telefonem i użycia telefonu komórkowego. Z pomocą przychodzą klasyczne nawigacje. Urządzenie Garmin Drivesmart 61 LMT-S posiada moduł Wi-Fi i może być sparowane z telefonem. Wbudowany moduł Wi-Fi zapewnia łatwy dostęp do map i aktualizacji, a te są dożywotnie dla 55 krajów Europy. Może również służyć jako zestaw głośnomówiący. Nieco prostszym, ale nadal funkcjonalnym wyborem będzie Mio Pilot 15 EU z dożywotnią aktualizacją map dla 45 krajów. Ekran ma przekątną 5", więc jest czytelny, ale jednocześnie nie zabiera dużo miejsca w polu widzenia. Jeżeli chcecie zrobić prezent zawodowemu kierowcy i nie ogranicza was budżet, to warto wybrać TomTom Go Professional 6250 z modułem Wi-Fi i dożywotnią aktualizacją map. Jednak najważniejsze są tu takie funkcje jak dedykowane użyteczne miejsca dla ciężarówek i autokarów oraz ostrzeżenia o wstrzymanym ruchu, korkach i fotoradarach.