Prezent dla gadżeciarza. Co kupić miłośnikowi nowych technologii?

Dobrym pomysłem może być zakup dysku zewnętrznego. Tutaj nie ma wielkiej filozofii, choć najlepiej postawić na dysk SSD. Będzie on szybszy i trwalszy od talerzowego. Jakie są nasze typy? Na pewno warto zwrócić uwagę na Sandisk Extreme Portable 500GB. Ten gadżet wygrał w plebiscycie Red Dot Design Awards 2021, gdzie nagradzana jest funkcjonalność i design. Niewielkie rozmiary i mocna obudowa zapewnią bezpieczeństwo i mobilność danych. Samsung T7 Touch to z kolei połączenie elegancji, odporności na upadki z wysokości 2 i szybkości działania. Dane mogą być zapisywane z prędkością do 1000 MB/s i odczytywane z prędkością do 1050 MB/s. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi czytnik linii papilarnych z pamięcią do czterech odcisków. Dostępne warianty to 500 GB, 1 TB i 2 TB. Na koniec zostawiliśmy coś dla graczy. Jeżeli obdarowany ma Playstation 5, Xbox One, Playstation 4 lub Xbox Series X albo S, to doskonałym prezentem będzie dysk WD Black D30 Game Drive, który rozszerzy pamięć konsoli. Dzięki temu będzie można zainstalować więcej gier.