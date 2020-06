Premiera PlayStation 5 coraz bliżej. Wszystko, co wiemy o najnowszej konsoli

Wszyscy fani wirtualnej rozrywki na myśl o nadchodzącej w tym roku premierze PlayStation 5 zacierają ręce i z zapałem śledzą wszystkie – zarówno te oficjalne, jak i nieoficjalne – informacje o nowej konsoli. Tym bardziej że od premiery PlayStation 4 minęło już 7 lat.

Co już wiemy o PS5?

Według niepotwierdzonych doniesień SONY planowało organizację specjalnego wydarzenia online, na którym miało zaprezentować konsolę PS5 już na początku czerwca. Ze względu na trwające w USA protesty, trzeba liczyć się z przełożeniem imprezy, co z resztą producent zapowiedział w oficjalnym komunikacie. Tymczasem musimy się zadowolić informacjami na temat hardware’u, specyfikacji, kontrolera i silnika konsoli. Jednakże to, co najbardziej interesuje wszystkich gamerów to oczywiście wygląd i gry startowe. Czego możemy się spodziewać po PS5?

Kiedy PS5 będzie w sprzedaży i jaka będzie jego cena?

Jednym z pytań, które spędza sen z powiek niemal wszystkich zapalonych gamerów, jest nie tyle oficjalny pokaz nowej konsoli japońskiego giganta, a to kiedy nastąpi możliwość jej zakupu. Według oficjalnych doniesień przekazanych przez SONY premiera PS5 nastąpi w okresie świątecznym, co może, jeśli zaplanujemy to odpowiednio wcześniej, stanowić świetny prezent dla wszystkich fanów wirtualnej rozrywki. Nie mniej jednak warto pamiętać, że PlayStation 5 budzi ogromne zainteresowanie i jeśli nie zapiszemy się na przedsprzedaż, to raczej marne szanse, że zostaniemy właścicielami nowej konsoli w dniu premiery.

Kolejną kwestią, która budzi sporo emocji, jest cena PS5 – mimo że nie ma jeszcze oficjalnych informacji na ten temat, to według spekulacji może wahać się ona od 1500 do 2000 zł. Warto przy tym podkreślić, że cena PlayStation 5 uzależniona jest przede wszystkim od aktualnego kursu dolara, który biorąc pod uwagę obecną sytuację, jest trudny do oszacowania.

Specyfikacja techniczna PS5

W przeciwieństwie do dokładnej daty premiery i ceny nowej konsoli, o specyfikacji PS5 wiemy już całkiem sporo, chociaż nie są to informacje bardzo szczegółowe. Jak wynika z oficjalnych doniesień japońskiej korporacji, nowa konsola będzie wyposażona w kartę graficzną i procesor od AMD. Niewątpliwym atutem PS5 będzie technologia Ray tracing, która pozwala na śledzenie promieni świetlnych w czasie rzeczywistym. Jednakże warto podkreślić, że potencjał tej technologii wciąż będzie dostępny dla nielicznego grona gamerów, ponieważ wymaga ona dostępu do komputera o bardzo dobrych parametrach. Według deklaracji SONY PS5 będzie w stanie obsługiwać rozdzielczość 8K. Dodatkowo zamiast dysku twardego w nowej konsoli znajdziemy ultraszybki dysk SSD, czytnik Blu-ray 4K UHD, realistyczny dźwięk 3D.

Parametry techniczne konsoli:

● Procesor: AMD Zen 2 (3.5GHz, osiem rdzeni)

● GPU: AMD RDNA 2 (36 jednostek obliczeniowych, 10.28 teraflopów)

● RAM: 16GB GDDR6

● Pamięć wewnętrzna: 825GB SSD

● Napęd optyczny: 4K UHD Blu-ray drive

● Możliwość obsługi rozdzielczości 8K.

● Kompatybilność wsteczna z grami na PS4.

Jak będzie wyglądała konsola PS5?

Mimo że na oficjalny pokaz PS5 musimy poczekać jeszcze co najmniej kilka dni (o ile nie tygodni), to już teraz wiadomo co nieco na temat wyglądu nowej konsoli. Z całą pewnością budzi ona zdziwienie swym futurystycznym designem, który jest zupełnie odmienny od tego, do czego przyzwyczaiło nas SONY. Elementem, który zwraca uwagę, jest wycięcie w kształcie litery V, które stanowi, dość oczywiste, nawiązanie do piątej generacji PlayStation.

Gry startowe na PS5

Z całą pewnością tym, co wzbudza największe zainteresowanie wszystkich fanów gamingu, są gry startowe na PS5. Co o nich wiemy? Pierwszym pewniakiem jest Godfall, co ogłoszono na The Game Awards 2019. Według zapowiedzi ma być to gra akcji z fabułą i elementami fantasty. Niestety niewiele więcej wiadomo na temat gier na PS5, chociaż według nieoficjalnych doniesień cechą PS5 ma być imponujący zestaw gier startowych. Emocje wszystkich gamerów dodatkowo podsycił Ubisoft, który już zapowiedział gry na nową konsolę, a wśród nich m.in. takie tytuły jak: Watch Dogs Legion, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine i Gods and Monsters.

W oczekiwaniu na premierę PS5 warto już teraz zapoznać się z ofertą gamingową w Media Expert. Należy bowiem pamiętać, że nowa konsola będzie wymagała monitora o najlepszych parametrach, dlatego by móc w pełni wykorzystać jej potencjał fani gamingu, mogą już teraz zacząć przygotowywać się na nadejście konsoli nowej generacji.