Prędkość internetu a potrzeby domowników. Jaka szybkość jest ci realnie potrzebna?

Parametry internetu to najważniejsza kwestia, jaką trzeba brać pod uwagę podczas analizy ofert dostawców. Szczególnie istotna jest szybkość sieci. Dotyczy to zarówno internetu stacjonarnego jaki mobilnego. Błędem jest jednak odgórne zakładanie, że dobre łącze internetowe to tylko szybkie łącze internetowe. Ważniejsze jest to, by pod względem prędkości było ono optymalnie dostosowane do rzeczywistych potrzeb domowników.