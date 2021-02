WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 telewizoroled Patryk Wieczorek Dzisiaj, 15-02-2021 17:27 Prawdziwa okazja. Telewizory o dużej przekątnej teraz kupisz taniej Oglądanie filmów i seriali, przeglądanie własnych multimediów, granie w wymagające gry – duży telewizor z oszałamiającą jakością obrazu stanie się centrum salonu, wokół którego zbierze się cała rodzina. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Telewizory z dużym ekranem kupisz w przystępnej cenie Źródło: Adobe Stock Wśród telewizorów o przekątnej 65 cali znajdziemy zarówno klasyczne modele LED, jak i nowocześniejsze wersje w technologii OLED dające użytkownikowi praktycznie nieskończony kontrast i o wiele lepszą czerń. Każde z rozwiązań ma swoje zalety i będzie odpowiadać innym użytkownikom. Największą zaletą przemawiającą za zakupem telewizorów LED jest przede wszystkim cena. Modele o dużej przekątnej ekranu kosztują znacznie mniej niż te wykonane w technologii OLED. Telewizory LED to również doskonała opcja dla graczy, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę gry sieciowe. Mają o wiele większą jasność, dzięki czemu łatwiej dostrzec wszystkie istotne elementy otoczenia. Dodatkowo cechują się wyjątkowo niskim opóźnieniem pomiędzy impulsem sterującym obrazem, a wyświetlaniem go na ekranie. Z drugiej strony technologia OLED to gwarancja praktycznie nieskończonego kontrastu, a to dzięki wysokiej jakości czerni, którą udało się uzyskać dzięki zastosowaniu diod polimerowych tworzących piksele na ekranie wyświetlacza. Diody same emitują światło, nie potrzebują więc dodatkowego oświetlenia, jak w przypadku ekranów LED. W efekcie świecą jedynie ekrany odpowiedzialne za daną barwę, jeśli ekran jest czarny, piksel pozostaje nieoświetlony. Pexels Wybierz swój model już teraz Źródło: Pexels Telewizor 65 cali za 2500 zł Wybierając duży telewizor warto postawić na sprzęt znanych producentów. W ten sposób możesz liczyć zarówno na doskonałą jakość obrazu, jak i nowoczesne funkcje, które znacznie rozwiną możliwości sprzętu. Wybraliśmy kilka telewizorów w dużych rozmiarach, które mogą cię zainteresować. W stosunkowo niewielkiej cenie otrzymasz modele, które oferują nie tylko rozdzielczość 4K, ale również obraz HDR o dużo większej dynamice. Philips 65PUS6554/12 to nie tylko gwarancja wyjątkowo ostrego obrazu, ale również doskonały balans jasnych i ciemnych tonów w atrakcyjnej cenie. Kupując sprzęt w promocji możesz liczyć na upust nawet 400 zł. Inwestując w duży telewizor trzeba również mieć na uwadze odpowiednie nasycenie i odzwierciedlenie kolorów. Telewizor LG LED 65UM7050PLA wyposażono w system Advanced Color Enhancer, który pozwoli uzyskać wyjątkowo żywy kontrast. Dodatkowo matryca 4k IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 zapewni wyraźny, szerokokątny obraz. Ważnym czynnikiem, który decyduje o wyborze telewizora jest również częstotliwość odświeżania. Im będzie wyższa, tym bardziej płynny i wyrazisty obraz. Szczególnie dobrze widać to podczas dynamicznych scen akcji lub podczas oglądania sportowych zmagań. Jeżeli irytują cię delikatne smugi pojawiające się podczas gwałtownych scen, postaw na sprzęt o wysokiej częstotliwości odświeżania. W przypadku tańszych telewizorów wynosi ona około 50 Hz, jednak nowsze modele takie jak chociażby LG 65UN85003LA oferują dwa razy większą częstotliwość odświeżania. Zakup dużego telewizora nie musi wiązać się ze sporymi wydatkami. Nowoczesna matryca, duża częstotliwość odświeżania i odpowiedni kontrast to podstawa w przypadku dużych telewizorów, ale nie wolno również zapominać o udogodnieniach Smart TV. Dzięki szerokim możliwościom sprzętu zmienisz go w multimedialne centrum swojego salonu. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze