Pranie bez rozwieszania. Pralkosuszarki tańsze od pralek średniej klasy

Pralkosuszarka w cenie pralki

Posiadacze suszarni lub ogrodu, w którym na świeżym powietrzu suszy się pościel, rzadziej decydują się na zakup urządzenia do suszenia ubrań. Wydatek wydaje się zbędny, jeśli pranie można wysuszyć innym sposobem. Dobra suszarka przyspiesza jednak cały proces, a my nie musimy rozwieszać ubrań i prasować niektórych jego rodzajów. Osobną suszarkę warto wybrać, jeśli np. jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej pralki lub chcemy mieć możliwość suszenia ubrań w trakcie prania. Z kolei pralkosuszarka umożliwia suszenie bez rozwieszania, zbierania czy nawet przekładania ubrań i domowych tekstyliów z bębna do bębna.