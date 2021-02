WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 1 pranie oprac. Magdalena Tatar Dzisiaj, 19-02-2021 15:20 Pralka typu "Frania". Mała, ale z charakterem Współczesne pralki wirnikowe to doskonałe rozwiązanie dla mało wymagających osób, które piorą stosunkowo niewiele i mają za mało miejsca w mieszkaniu na szerokie i ciężkie pralki bębnowe. Czym różnią się pralki wirnikowe od automatycznych, jakie mają zalety, a jakie wady? W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Źródło: Istock Pralka wirnikowa – jak działa? Zanim nastała era pralek automatycznych z bębnem, pralki wirnikowe były powszechnie używane w wielu polskich gospodarstwach domowych. Zapewne niektórzy z nas pamiętają jeszcze poczciwą "Franię", która kiedyś była symbolem dobrobytu, a dziś ma już wartość sentymentalną. Współczesne "Franie" są bardziej zaawansowanymi urządzeniami, jednak zasada ich działania pozostała taka sama. Zamiast obracającego się bębna mamy nieruchomą komorę z wirnikiem, który wprawia w ruch wodę oraz ubrania. Taka pralka nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej, więc może być używana poza domem, np. podczas kempingu. Wystarczy wlać wodę do środka za pomocą miski lub wiadra. Pralka wirnikowa – czym różni się od pralki automatycznej? Pralka wirnikowa nie jest tak zautomatyzowana jak pralka bębnowa. Modele obecnie dostępne na rynku różnią się funkcjonalnością, ale pozbawione są wyspecjalizowanych programów prania, które mogłyby poradzić sobie z konkretnymi rodzajami tkanin. Toteż nie powinniśmy prać w nich delikatnych tkanin, które mogłyby się porozciągać (np. swetrów). Niezaawansowane modele – bez grzałki i wirówki – wymagają osobnego podgrzewania wody, a dodatkowo nie odwirowują jej, więc musimy wyżymać ubrania samodzielnie albo wieszać je na zewnątrz lub nad wanną, albo zakupić osobną wirówkę, co stanowi dodatkowy koszt. Jednak współczesne "Franie" mają też wiele zalet, które przemawiają za ich kupnem. Przede wszystkim są o wiele tańsze od pralek automatycznych, bo najprostszy model możemy dostać już za ok. 300 zł. Zajmują też niewiele miejsca i są dość lekkie, a ponadto łatwiej jest je obsługiwać. Palki wirnikowe mają prostą konstrukcję, a bardziej zaawansowane modele dysponują także funkcją odprowadzania i doprowadzania wody, co oszczędza nam konieczności wlewania wody za każdym razem. Pranie w takiej pralce jest też szybkie – zazwyczaj trwa ok. pół godziny lub mniej, w zależności od potrzeb. Pralka wirnikowa – dla kogo? Pralki wirnikowe mogą być świetnym rozwiązaniem dla osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe i mają niewielkie mieszkanie. Najlepsze będą modele bardziej zaawansowane, posiadające wirówkę i grzałkę. Mniej zaawansowane modele przydadzą się zapalonym podróżnikom w miejscach, gdzie nie ma dostępu do bieżącej wody, np. na kempingach lub w domkach letniskowych. icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.