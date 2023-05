Pralka czy pralko-suszarka? Radzimy, jaki sprzęt warto wybrać

Pralka automatyczna to praktyczny i wygodny w użytkowaniu sprzęt. Dzięki niej nie musimy prać rzeczy ręcznie ani ich płukać czy wyciskać. Wystarczy włożyć odzież, wsypać proszek lub wrzucić kapsułkę do bębna i wybrać odpowiedni program. Czego chcieć więcej? Może tylko tego, aby ubrania nie musiały tak długo schnąć – w tym może nam pomóc pralko-suszarka, która łączy w sobie podwójną funkcję. Sprawdźmy, jakie zalety posiadają obydwa urządzenia. Dzięki temu łatwiej będzie dokonać wyboru przed zakupem.

Przy wyborze pralki warto zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa, takie jak blokada drzwi i przycisków – to ważne, zwłaszcza gdy w domu mieszkają dzieci. Z myślą o rodzinie tworzone są urządzenia, które za jednym zamachem pozwalają wyprać rzeczy wszystkich domowników. Pralki o najwyższej klasie energetycznej to wielka oszczędność dla domowego budżetu. W sklepach RTV EURO AGD znajdziemy pralki Beko wyposażone w cichy silnik – pozwala to prać ubrania nawet w nocy. Wysoka prędkość wirowania sprawia, że rano wyjmujemy z pralki suchą odzież. Do innych przydatnych funkcji należą m.in. program higiena, ciemne ubrania, usuwanie sierści, skrócenie czasu prania, zatrzymanie programu i dołożenie odzieży, a także odświeżanie parowe i możliwość sterowania pralką za pomocą smartfonu.