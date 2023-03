Praktyki Orange. Tu odkryjesz siebie w technologicznej postaci

Dołącz do wyjątkowych praktyk, z którymi odkryjesz w sobie nowe pokłady technologicznych możliwości. Może być ich naprawdę wiele, ponieważ Orange Polska to aż 20 różnych obszarów działania. Od techniki sieci i rozwoju, przez łańcuch dostaw, po marketing i HR. Co to dla Ciebie oznacza? Dostęp do ponad 320 specjalizacji w ramach jednej firmy!