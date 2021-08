Praktyczny wzmacniacz Wi-Fi. Zadbaj o jakość sieci w domu

jakość sygnału to kwestia przede wszystkim ustawienia. Obszar działania sieci tworzy sferę, w której wnętrzu znajduje się router. Powinien on więc być ustawiony w centralnym punkcie domu tak, by sygnał jak najlepiej docierał do najbardziej oddalonych części. Jeżeli router wciśnięty jest w róg pokoju przy zewnętrznej ścianie domu, to sygnał z przeciwnej strony będzie o wiele słabszy. Zwróć również uwagę na to, jakie pomieszczenia znajdują się wokół routera, a w razie potrzeby pomyśl nad jego przeniesieniem. Jeśli za ścianą, przy której stoi router, znajduje się łazienka lub pralnia, a salon czy sypialnia są oddalone o kilka metrów, lepiej będzie zmienić ustawienie.