Praktyczne trendy w opakowaniach wysyłkowych dla e-commerce

Polskie sklepy internetowe to prawdziwa potęga. Jak pokazuje raport Gemius "E-commerce w Polsce 2021", aż 77% Polaków robi zakupy w sieci. Branża rośnie w siłę, a konsumenci mają coraz bardziej sprecyzowane oczekiwania. Dotyczy to również opakowań wysyłkowych. Ekologiczne trendy pokazują, że zwracamy uwagę na to, czy można wykorzystać je ponownie i z czego zostały wykonane. Co znajdziemy na rynku i co cieszy się szczególną popularnością wśród osób zajmujących się sprzedażą w sieci? Przygotowaliśmy dla was materiał, w którym znajdziecie dedykowane rozwiązania.